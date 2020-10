Песня Little Big прозвучит в продолжении "Бората"

Популярная группа Little Big записала песню для продолжения комедийного фильма "Борат". Об этом сообщается в сообществе музыкального коллектива в социальной сети "ВКонтакте".

— Записали кавер-версию Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) C+C Music Factory, — сказано в сообщении.