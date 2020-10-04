Песня Little Big прозвучит в продолжении "Бората"

Популярная группа Little Big записала песню для продолжения комедийного фильма "Борат". Об этом сообщается в сообществе музыкального коллектива в социальной сети "ВКонтакте".
— Записали кавер-версию Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) C+C Music Factory, — сказано в сообщении.
Уже сейчас часть трека можно услышать в вышедшем трейлере картины (начиная с 1:40).
Опубликован трейлер сиквела "Бората". В нём Саша Барон Коэн высмеял Трампа и коронавирусГерой картины повторит "неполиткорректное" путешествие в США, где теперь его узнают прохожие.
Фильм под названием "Борат: подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана" выйдет на Amazon Prime 23 октября. Главную роль в нём вновь исполнил британский комик Саша Барон Коэн.
Ранее лидер группы Илья Прусикин и его жена Ира Татарка Смелая объявили о разводе. В этом обвинили вокалистку Little Big.
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