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Названы города России с самой высокой зарплатой

В лидерах предсказуемо оказалась столица.

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Фото © Pixabay

Средняя зарплата жителей трёх городов России превышает 90 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА "Новости".

В их число вошла Москва (103,1 тысячи рублей), Южно-Сахалинск (97,4 тысячи) и Салехард (94,9 тысячи).

Доходное место. Где работать, чтобы получать 100 тысяч в месяц

Зарабатывать 100 тысяч в месяц, да ещё и не в Москве? Многие считают, что это невозможно. Тем не менее кадровики уверяют: несмотря на пандемию коронавируса, сейчас есть немало высокооплачиваемых вакансий. Лайф разбирался, где, в каких сферах и каких городах сейчас можно хорошо зарабатывать.

Кроме того, в первой пятёрке оказались Сургут и Ханты-Мансийск. Высокие зарплаты в северных городах обусловлены добычей нефти и газа.

В аутсайдерах оказались Шахты Ростовской области (28,5 тысячи рублей), Махачкала, Элиста и Иваново.

Аналитики также рассмотрели покупательную способность населения, исходя из цены стандартного набора товаров и услуг первой необходимости. Количество таких наборов, которое возможно приобрести на зарплату в регионах России, варьируется от 1,43 до 3,81.

Ранее россияне назвали зарплату, ради которой готовы отказаться от выходных.

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