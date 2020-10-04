Названы города России с самой высокой зарплатой

Доходное место. Где работать, чтобы получать 100 тысяч в месяц Зарабатывать 100 тысяч в месяц, да ещё и не в Москве? Многие считают, что это невозможно. Тем не менее кадровики уверяют: несмотря на пандемию коронавируса, сейчас есть немало высокооплачиваемых вакансий. Лайф разбирался, где, в каких сферах и каких городах сейчас можно хорошо зарабатывать.