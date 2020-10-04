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В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тело зверски убитой женщины

Подозреваемый в жестоком убийстве был задержан.

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Видео © VK / Пятый канал

На юго-востоке Москвы в одной из квартир многоэтажки обнаружено тело зверски убитой женщины, об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшей были нанесены множественные колото-резаные ранения в области головы и шеи, от которых она скончалась. Инцидент произошёл на Зарайской улице.

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Свою вину женщина признала.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. По версии следствия, это знакомый женщины. Обстоятельства инцидента устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что житель Сыктывкара напал с ножом на полицейских, один из них был убит. Сам дебошир покончил с собой.

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