В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тело зверски убитой женщины

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На юго-востоке Москвы в одной из квартир многоэтажки обнаружено тело зверски убитой женщины, об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Погибшей были нанесены множественные колото-резаные ранения в области головы и шеи, от которых она скончалась. Инцидент произошёл на Зарайской улице.
Мать из ревности задушила трёхлетнего сына и выбросила в лес в пакете с игрушкамиСвою вину женщина признала.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. По версии следствия, это знакомый женщины. Обстоятельства инцидента устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф сообщал, что житель Сыктывкара напал с ножом на полицейских, один из них был убит. Сам дебошир покончил с собой.
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