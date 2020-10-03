"Избавьтесь от иллюзий". Пушков назвал провальной политику Горбачёва и Ельцина на германском направлении

Воссоединение Германии путём поглощения ГДР со стороны ФРГ является очередным подтверждением провала политики экс-президента СССР Михаила Горбачёва на немецком направлении. Об этом в своём телеграм-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

— Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках, — отметил сенатор.

По словам Пушкова, уступки все будут трактованы как признак слабости и никогда не сподвигнут оппонентов на аналогичные меры. Помнить же их будут ровно столько, сколько понадобится.

Сенатор добавил, что политика бывшего президента России Бориса Ельцина на немецком направлении также была провальной.

Напомним, в полночь 3 октября 1990 года завершили работу государственные институты Германской Демократической Республики, которая прекратила своё существование. Территория бывшей социалистической республики вошла в состав ФРГ, согласно Договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года. День германского единства считается в ФРГ официальным выходным. В честь него каждый год 3 октября по всей Германии проходят праздничные митинги и тематические заседания в земельных парламентах и мэриях немецких городов.