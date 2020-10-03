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"Избавьтесь от иллюзий". Пушков назвал провальной политику Горбачёва и Ельцина на германском направлении

Две немецких республики воссоединились ровно 30 лет назад.

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Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images / Михаил Джапаридзе

Воссоединение Германии путём поглощения ГДР со стороны ФРГ является очередным подтверждением провала политики экс-президента СССР Михаила Горбачёва на немецком направлении. Об этом в своём телеграм-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках, — отметил сенатор.

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По мнению бывшего лидера СССР, противоборствующим сторонам необходимо налаживать отношения.

По словам Пушкова, уступки все будут трактованы как признак слабости и никогда не сподвигнут оппонентов на аналогичные меры. Помнить же их будут ровно столько, сколько понадобится.

Сенатор добавил, что политика бывшего президента России Бориса Ельцина на немецком направлении также была провальной.

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Также там считают важной роль Буша-старшего.

Напомним, в полночь 3 октября 1990 года завершили работу государственные институты Германской Демократической Республики, которая прекратила своё существование. Территория бывшей социалистической республики вошла в состав ФРГ, согласно Договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года. День германского единства считается в ФРГ официальным выходным. В честь него каждый год 3 октября по всей Германии проходят праздничные митинги и тематические заседания в земельных парламентах и мэриях немецких городов.

Ранее Горбачёв рассказал о судьбе мира, если бы не распался СССР.

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