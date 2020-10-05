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Во Владивостоке девушка погибла после жестокой драки подростков

Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье.

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Фото © Pixabay

Во Владивостоке у кинотеатра "Океан" произошла жестокая драка подростков, в результате которой тяжёлые травмы получила девушка. Позже она скончалась в реанимации, сообщается на странице dpscontrol125rus в "Инстаграме".

Инцидент случился на проезжей части. Один из участников конфликта стал наносить своему оппоненту множество ударов руками. После этого к ним подошла девушка, видимо, попытавшись разнять парней, однако попала под горячую руку и упала на асфальт. Подняться самостоятельно она не смогла.

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Разнимал потасовку проезжающий мимо мужчина.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали информацию.

Ранее Лайф сообщал, что российский рэпер подрался с выбежавшим на сцену фанатом во время концерта.

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