В России выявлено ещё 10 888 человек с коронавирусом

Данные: Оперативный штаб

В России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. За всё время эпидемии в стране выявлено 1 225 889 носителей вируса.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).

За сутки от CoViD-19 умерло ещё 117 человек. Общее количество жертв увеличилось до 21 475 человек. Выздоровел ещё 3181 человек. Излечившихся в стране уже 982 324.