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В России выявлено ещё 10 888 человек с коронавирусом

Больше в последний раз фиксировалось только 12 мая (10 899).

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Данные: Оперативный штаб

Данные: Оперативный штаб

В России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. За всё время эпидемии в стране выявлено 1 225 889 носителей вируса.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).

Учёные нашли новое опасное последствие коронавируса

У участников исследования с момента выявления типичных симптомов CoViD-19 до появления MIS-A проходило от двух до пяти недель.

За сутки от CoViD-19 умерло ещё 117 человек. Общее количество жертв увеличилось до 21 475 человек. Выздоровел ещё 3181 человек. Излечившихся в стране уже 982 324.

Ранее опрос показал, что прививку от коронавируса готов сделать каждый четвёртый взрослый россиянин.

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