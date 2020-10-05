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В Москве за сутки выявили более 3,5 тысячи новых случаев коронавируса

Заболеваемость в столице продолжает расти, как и в целом по стране.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Число случаев коронавируса в Москве увеличилось за минувшие сутки на 3537 и превысило 307 000. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с CoViD-19 в России, за сутки ещё 913 жителей столицы полностью справились с инфекцией.

С начала эпидемии всего от коронавируса в Москве излечилось 253 944 пациента. Зафиксированных случаев смертей от CoViD-19 за сутки стало больше на 27. Умерло 5370 пациентов.

Существует несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят более 70 тысяч анализов на коронавирус. Кроме того, увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние сентябрьские показатели более чем в 20 раз превышают июньские и июльские. В Брюсселе также наблюдается значительный рост заболевших.

В России выявлено ещё 10 888 человек с коронавирусом

Больше в последний раз фиксировалось только 12 мая (10 899).

Ранее сегодня сообщалось, что в Москве утвердили новый подход к лечению коронавируса в стационарах. Он позволяет обеспечить пациента комплексной терапией и снизить последствия тяжёлого состояния.

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