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В оперштабе ответили на вопрос о возможности повторного закрытия границ

Ранее в Совфеде допустили, что при дальнейшем росте случаев коронавируса Россия может ограничить авиасообщение с другими странами.

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Фото © Pixabay

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России не планирует повторно закрывать границы или ограничивать количество полётов за рубеж.

Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения, — отметили в штабе.

Сенатор — о возможных ограничениях по CoViD-19: Всеобщую самоизоляцию вводить не будут, но границы могут закрыть

Валерий Рязанский также заявил, что к пожилым россиянам необходимо бережное отношение в условиях пандемии.

Как уже сообщал Лайф, с начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 35 миллионов человек. В России, по данным федерального оперштаба, было выявлено более 1,2 миллиона случаев заражения CoViD-19, выздоровело 979 143 человека, умерло 21 358.

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