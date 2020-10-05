В оперштабе ответили на вопрос о возможности повторного закрытия границ

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России не планирует повторно закрывать границы или ограничивать количество полётов за рубеж.
— Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения, — отметили в штабе.
Сенатор — о возможных ограничениях по CoViD-19: Всеобщую самоизоляцию вводить не будут, но границы могут закрытьВалерий Рязанский также заявил, что к пожилым россиянам необходимо бережное отношение в условиях пандемии.
Как уже сообщал Лайф, с начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 35 миллионов человек. В России, по данным федерального оперштаба, было выявлено более 1,2 миллиона случаев заражения CoViD-19, выздоровело 979 143 человека, умерло 21 358.
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