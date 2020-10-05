Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие вируса гепатита С

Нобелевская премия по медицине присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за исследование вируса гепатита С.
— Открытия лауреатов премии в области медицины выявили причину оставшихся случаев хронического гепатита и сделали возможными проведение анализов крови и применение новых лекарств, которые спасли миллионы жизней, — рассказали в Нобелевском комитете.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020
The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS
Вирус гепатита С был открыт в 1989 году методом клонирования ДНК-копии вируса, вызывавшего у шимпанзе болезнь, которая была похожа на гепатит А или В, но не являлась ни одним из них.
Церемонию вручения Нобелевской премии проведут онлайн из-за коронавирусаЛауреаты будут находиться в своих странах.
Напомним, лауреатов в других номинациях назовут в ближайшие дни: по физике — 6 октября, по химии — 7 октября, по литературе — 8 октября, лауреат премии мира станет известен 9 октября.
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