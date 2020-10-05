"Проблема шире". Губернатор Камчатки сообщил об обнаружении нового места загрязнения

Загрязнение акватории Тихого океана у берегов Камчатки оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее. В частности, на морском дне у мыса Лопатка были также обнаружены останки животных, подобные тем, что находили ранее в бухте Лагерная или на Халактырском пляже. Об этом во время брифинга заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.