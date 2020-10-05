"Проблема шире". Губернатор Камчатки сообщил об обнаружении нового места загрязнения

Загрязнение акватории Тихого океана у берегов Камчатки оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее. В частности, на морском дне у мыса Лопатка были также обнаружены останки животных, подобные тем, что находили ранее в бухте Лагерная или на Халактырском пляже. Об этом во время брифинга заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
— Известно, что океан плохо исследован. И это один из уроков, которые мы переживаем. <...> Несмотря на то что внимание приковано к трём местам — бухта Лагерная, Безымянная, Халактырский пляж — проблема шире. Мыс Лопатка, например. Сегодня дайверы погружались. Фиксировались мёртвые животные, — заявил глава региона.
На Камчатке составят карту загрязнённых бухтЭтим займутся волонтёры. Пока причина ЧП не определена, работа будет вестись в масках и перчатках.
Напомним, множество животных погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Лайф снял с воздуха побережье Камчатки с телами погибших морских обитателей. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. Губернатор Камчатки Владимир Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина расследованием причин загрязнения займётся центральный аппарат ведомства.
За развитием событий в зоне экологической катастрофы на Камчатке следите в текстовой трансляции Лайфа.
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