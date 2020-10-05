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Опубликовано 5 октября 2020, 13:06

Стало известно, кому сделают прививку от CoViD-19 первому вместе с врачами и учителями

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Вакцинацию предлагается начать с работников сфер, где приходится много общаться с людьми.

Российские полицейские получат вакцину от коронавирусной инфекции вместе с работниками медицины и образования. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов во время вебинара партии "Единая Россия".

В первую очередь это медицинские работники, потом работники образования — те, кто работает с людьми. Полиция. После этого — всё, что касается общепита, питания, транспорта, — рассказал депутат.

Он напомнил, что третья фаза клинических исследований вакцины ещё не завершена, поэтому препарат пока одобрен для применения лицами от 18 до 60 лет. Таким образом, детей и граждан старшего возраста прививать до конца исследований не станут.

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Как уже сообщал Лайф, с начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 35 миллионов человек. В России, по данным федерального оперштаба, было выявлено более 1,2 миллиона случаев заражения CoViD-19, выздоровело 979 143 человека, умерло 21 358.

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Алёна Темирчиева
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