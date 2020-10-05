Стало известно, кому сделают прививку от CoViD-19 первому вместе с врачами и учителями

Вакцинацию предлагается начать с работников сфер, где приходится много общаться с людьми.

Российские полицейские получат вакцину от коронавирусной инфекции вместе с работниками медицины и образования. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов во время вебинара партии "Единая Россия".

— В первую очередь это медицинские работники, потом работники образования — те, кто работает с людьми. Полиция. После этого — всё, что касается общепита, питания, транспорта, — рассказал депутат.

Он напомнил, что третья фаза клинических исследований вакцины ещё не завершена, поэтому препарат пока одобрен для применения лицами от 18 до 60 лет. Таким образом, детей и граждан старшего возраста прививать до конца исследований не станут.