Стало известно, кому сделают прививку от CoViD-19 первому вместе с врачами и учителями
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Вакцинацию предлагается начать с работников сфер, где приходится много общаться с людьми.
Российские полицейские получат вакцину от коронавирусной инфекции вместе с работниками медицины и образования. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов во время вебинара партии "Единая Россия".
— В первую очередь это медицинские работники, потом работники образования — те, кто работает с людьми. Полиция. После этого — всё, что касается общепита, питания, транспорта, — рассказал депутат.
Он напомнил, что третья фаза клинических исследований вакцины ещё не завершена, поэтому препарат пока одобрен для применения лицами от 18 до 60 лет. Таким образом, детей и граждан старшего возраста прививать до конца исследований не станут.
Как уже сообщал Лайф, с начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 35 миллионов человек. В России, по данным федерального оперштаба, было выявлено более 1,2 миллиона случаев заражения CoViD-19, выздоровело 979 143 человека, умерло 21 358.