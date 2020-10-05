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У берегов Камчатки зафиксировано сильное землетрясение

Предупреждений об угрозе цунами не было.

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Фото © Flickr / viviandnguyen

Неподалёку от берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Данные: ЕГС РАН

Данные: ЕГС РАН

Очаг находился на глубине в 93 километра. Эпицентр располагался в 82 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Там почувствовали толчки силой около трёх баллов. Угрозы цунами не было.

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Сила толчков в эпицентре природной катастрофы достигала 8 баллов.

В Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали, что звонков от граждан по поводу толчков не поступало. Разрушений или пострадавших нет.

В конце сентября мощное землетрясение произошло в Иркутской области.

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