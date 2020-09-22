"Стены ходуном ходили!" Кадры землетрясения и последствий разрушений в Иркутской области

В три часа ночи по местному времени жители Иркутской области проснулись и стали выбегать из своих домов. Земля под ними тряслась. В Сети люди стали выкладывать фото и видео всего происходившего и делиться своими эмоциями.

По разным оценкам, сила толчков в эпицентре землетрясения — посёлке Култук — достигала 8 баллов. На записи одной из камер, расположенных на трассе, видно, что во всём посёлке после очередного толчка погас свет.

Видео © Instagram

В самом Иркутске землетрясение ощущалось менее сильно. Так или иначе, этого хватило, чтобы с полок в магазине попадали бутылки.

Видео © VK / "Подслушано Слюдянка"

В городе Слюдянка тоже погас свет. Люди выходили из домов, чтобы не остаться под завалами в случае ещё более сильных толчков и обрушений жилых домов.

Видео © LifeShot

Похожая картина была и в городе Шелехов, люди покидали свои дома.

Видео © Instagram

Всего же, по оценкам МЧС, человеческих жертв и существенных повреждений зданий и другой инфраструктуры не было зафиксировано. Но, как и при любом похожем катаклизме, в Сеть попадают фейковые видео, пугающие людей. Эти кадры, например, выложены с подписью, что такой после землетрясения оказалась трасса Иркутск — Улан-Удэ. Сомневаться в этом можно уже и потому, что на видео зелёная листва, хотя на самом деле в Сибири и на Байкале уже заморозки.

Последствия землетрясения в Иркутской области. Обрушилась часть трассы Иркутск-Улан-Удэ pic.twitter.com/7GsBDGeppv — Romanoff Roman®️ (@RRomannoff) September 22, 2020

А вот на этих кадрах разрушения хоть и небольшие, но реальные. В доме осыпалась штукатурка, а по стенам пошли трещины.