Адвокат отметила странности в поведении сожителя Софии Конкиной в день её гибели

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Следствию удалось восстановить хронологию передвижений Софии Конкиной (дочери известного актёра Владимира Конкина) в роковой вечер, когда она погибла в бассейне. Также есть сведения о том, где находился её сожитель — Михаил Серов. Об этом рассказала адвокат семьи погибшей Юлия Нитченко.
— С 10 до двух ночи он был дома. Это пока неофициальная информация. Но почему он в это время не искал Софию Конкину, это очень интересно, — сказала Нитченко.
"Не планировала умирать". Адвокат семьи Конкиных рассказала о последнем дне жизни дочери актёраЗа несколько часов до смерти София поругалась с возлюбленным.
Напомним, Софию Конкину доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Там она и скончалась из-за отказа почек. Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку девушка отлично плавала. Отец Софии, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревает возлюбленного дочери в причастности к её смерти.
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