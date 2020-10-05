Адвокат отметила странности в поведении сожителя Софии Конкиной в день её гибели

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Следствию удалось восстановить хронологию передвижений Софии Конкиной (дочери известного актёра Владимира Конкина) в роковой вечер, когда она погибла в бассейне. Также есть сведения о том, где находился её сожитель — Михаил Серов. Об этом рассказала адвокат семьи погибшей Юлия Нитченко.

— С 10 до двух ночи он был дома. Это пока неофициальная информация. Но почему он в это время не искал Софию Конкину, это очень интересно, — сказала Нитченко.