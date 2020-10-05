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Адвокат отметила странности в поведении сожителя Софии Конкиной в день её гибели

Мужчина даже не пытался искать возлюбленную — дочь знаменитого актёра.

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Фото © Facebook / София Конкина

Видео © LIFE

Следствию удалось восстановить хронологию передвижений Софии Конкиной (дочери известного актёра Владимира Конкина) в роковой вечер, когда она погибла в бассейне. Также есть сведения о том, где находился её сожитель — Михаил Серов. Об этом рассказала адвокат семьи погибшей Юлия Нитченко.

С 10 до двух ночи он был дома. Это пока неофициальная информация. Но почему он в это время не искал Софию Конкину, это очень интересно, — сказала Нитченко.

"Не планировала умирать". Адвокат семьи Конкиных рассказала о последнем дне жизни дочери актёра

За несколько часов до смерти София поругалась с возлюбленным.

Напомним, Софию Конкину доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Там она и скончалась из-за отказа почек. Следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку девушка отлично плавала. Отец Софии, актёр Владимир Конкин, уверен, что его дочь убили. Более того, он подозревает возлюбленного дочери в причастности к её смерти.

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