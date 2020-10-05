В ФАС ответили на опасения по поводу дефицита масок и антисептиков

Дефицита масок и антисептиков в России не предвидится. С таким заявлением выступил начальник управления Федеральной антимонопольной службы по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

— Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, и более того — рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен, — сказал Тенишев.

Он отметил, что динамика цен на маски и антисептики разнится от региона к региону. Например, в Москве стоимость таких товаров снизилась кардинально. Можно купить маску и за пять, и за десять рублей. В Новосибирске, по словам Тенишева, ситуация такая же.