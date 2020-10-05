В ФАС ответили на опасения по поводу дефицита масок и антисептиков

Дефицита масок и антисептиков в России не предвидится. С таким заявлением выступил начальник управления Федеральной антимонопольной службы по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
— Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, и более того — рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты, и мы фиксируем снижение цен, — сказал Тенишев.
Россиянам напомнили, как правильно носить защитную маскуМногоразовые маски необходимо регулярно стирать, добавил эксперт.
Он отметил, что динамика цен на маски и антисептики разнится от региона к региону. Например, в Москве стоимость таких товаров снизилась кардинально. Можно купить маску и за пять, и за десять рублей. В Новосибирске, по словам Тенишева, ситуация такая же.
В России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. За всё время эпидемии в стране зафиксировано 1 225 889 носителей вируса. Больше всего новых случаев в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).
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