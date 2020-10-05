Кремль призвал россиян к осторожности и мобилизации из-за растущей заболеваемости CoViD-19

Нынешний рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России — это серьёзный повод для мобилизации и большей осторожности россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность повторного введения в России режима самоизоляции.

— Обсуждаться может не в Кремле, а в правительственном штабе. Это первое. И второе: я не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счёт, — сказал Песков. — Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьёзным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас.

Представитель Кремля ещё раз подчеркнул, что не слышал обсуждений по поводу локдауна, то есть ограничительных мер из-за коронавируса. В том числе не знает о якобы существующих планах ввести через две недели режим самоизоляции в Москве.