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Кремль призвал россиян к осторожности и мобилизации из-за растущей заболеваемости CoViD-19

Дмитрий Песков отметил, что не слышал обсуждений о возможности повторного введения карантина.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Нынешний рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России — это серьёзный повод для мобилизации и большей осторожности россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность повторного введения в России режима самоизоляции.

Обсуждаться может не в Кремле, а в правительственном штабе. Это первое. И второе: я не слышал, чтобы шли какие-то обсуждения на этот счёт, — сказал Песков. — Вы знаете, что растущие цифры количества заболевших, конечно, являются весьма серьёзным поводом для того, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе. Это касается каждого из нас.

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Представитель Кремля ещё раз подчеркнул, что не слышал обсуждений по поводу локдауна, то есть ограничительных мер из-за коронавируса. В том числе не знает о якобы существующих планах ввести через две недели режим самоизоляции в Москве.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. Это максимальное значение с 12 мая.

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