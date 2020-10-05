В Кремле прокомментировали ЧП у берегов Камчатки

В Кремле не проводят параллели между экологическим ЧП на камчатских пляжах и инцидентом с разливом топлива в Норильске.

— Региональные и федеральные министерства и ведомства занимаются этой темой. Не буду ничего говорить, но знаю, что министр Кобылкин (министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. — Прим. Лайфа) держит это под контролем, занимается, на связи с губернатором, — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что во второй половине дня Дмитрий Кобылкин расскажет об экологической ситуации на Камчатке.

Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных — рыба, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

Сегодня глава региона заявил, что загрязнение акватории Тихого океана оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее.