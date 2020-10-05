В Кремле прокомментировали ЧП у берегов Камчатки

В Кремле не проводят параллели между экологическим ЧП на камчатских пляжах и инцидентом с разливом топлива в Норильске.
— Региональные и федеральные министерства и ведомства занимаются этой темой. Не буду ничего говорить, но знаю, что министр Кобылкин (министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. — Прим. Лайфа) держит это под контролем, занимается, на связи с губернатором, — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что во второй половине дня Дмитрий Кобылкин расскажет об экологической ситуации на Камчатке.
"Роскосмос" опубликовал снимки побережья Камчатки, где произошло загрязнениеГоскорпорация призвала регионы страны использовать такую систему экологического контроля.
Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных — рыба, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
Сегодня глава региона заявил, что загрязнение акватории Тихого океана оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее.
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