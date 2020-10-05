Роспотребнадзор призвал глав городов Подмосковья обеспечить соблюдение масочного режима

Главы городов Подмосковья должны проконтролировать соблюдение населением масочного режима, а также всех других эпидемиологических требований для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания Правительства Московской области заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Микаилова.
— Ситуация у нас (с коронавирусом. — Прим. Лайфа) не очень благополучная... Я обращаюсь к главам: необходимо обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, противоэпидемических мероприятий в местах массового скопления людей, на предприятиях, в транспорте в том числе, — цитирует Микаилову телеканал "360".
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