Роспотребнадзор призвал глав городов Подмосковья обеспечить соблюдение масочного режима

Главы городов Подмосковья должны проконтролировать соблюдение населением масочного режима, а также всех других эпидемиологических требований для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания Правительства Московской области заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Микаилова.

— Ситуация у нас (с коронавирусом. — Прим. Лайфа) не очень благополучная... Я обращаюсь к главам: необходимо обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, противоэпидемических мероприятий в местах массового скопления людей, на предприятиях, в транспорте в том числе, — цитирует Микаилову телеканал "360".