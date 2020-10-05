Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Роспотребнадзор призвал глав городов Подмосковья обеспечить соблюдение масочного режима

По словам представителя ведомства, ситуация в регионе "не очень благополучная".

9
Post cover

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Главы городов Подмосковья должны проконтролировать соблюдение населением масочного режима, а также всех других эпидемиологических требований для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом в ходе заседания Правительства Московской области заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Микаилова.

Ситуация у нас (с коронавирусом. — Прим. Лайфа) не очень благополучная... Я обращаюсь к главам: необходимо обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, противоэпидемических мероприятий в местах массового скопления людей, на предприятиях, в транспорте в том числе, — цитирует Микаилову телеканал "360".

Академик дал прогноз, когда в России прекратится рост заболеваемости коронавирусом

Нынешнюю ситуацию Александр Гинцбург называет обычной для вирусных болезней.

Ранее Лайф публиковал результаты опроса, согласно которому каждый четвёртый взрослый россиянин готов сделать себе прививку от коронавируса.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.