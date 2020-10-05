В Подмосковье усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за CoViD-19

В Подмосковье усилят контроль за соблюдением мер по профилактике коронавируса в общественных местах — в школах, на транспорте и так далее. Соответствующее поручение на заседании дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
— Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль, — цитирует главу региона телеканал "360".
Воробьёв обратил внимание на резкое увеличение количества заболевших CoViD-19 всего за неделю и подчеркнул необходимость не допустить повторения ситуации с коронавирусом, которая наблюдалась весной. По мнению губернатора, чтобы жить дальше нормальной жизнью и ускорить восстановление экономики, "нужна строгость, в том числе по отношению к самому себе".
Стало известно, кому сделают прививку от CoViD-19 первому вместе с врачами и учителямиВакцинацию предлагается начать с работников сфер, где приходится много общаться с людьми.
Как уже сообщал Лайф, с начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 35 миллионов человек. В России, по данным федерального оперштаба, было выявлено более 1,2 миллиона случаев заражения CoViD-19, выздоровело 979 143 человека, умерло — 21 358.
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