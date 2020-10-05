В Подмосковье усилят контроль за соблюдением мер безопасности из-за CoViD-19

В Подмосковье усилят контроль за соблюдением мер по профилактике коронавируса в общественных местах — в школах, на транспорте и так далее. Соответствующее поручение на заседании дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

— Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль, — цитирует главу региона телеканал "360".

Воробьёв обратил внимание на резкое увеличение количества заболевших CoViD-19 всего за неделю и подчеркнул необходимость не допустить повторения ситуации с коронавирусом, которая наблюдалась весной. По мнению губернатора, чтобы жить дальше нормальной жизнью и ускорить восстановление экономики, "нужна строгость, в том числе по отношению к самому себе".