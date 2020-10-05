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Житель Чебоксар напал с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии

По предварительным данным, агрессивный молодой человек страдает психическим заболеванием.

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Фото © Instagram / vgstepanov

На министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова напали с гаечным ключом прямо у Дома правительства региона. Злоумышленник задержан. Как сообщили в СУ СКР по республике, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Злоумышленник, недовольный одним из официально озвученных решений, принятых министром здравоохранения Чувашской Республики Владимиром Степановым, дождавшись, когда последний выйдет из здания Дома правительства Чувашской Республики, напал на него и нанёс не менее трёх ударов имевшимся при нём гаечным ключом, — рассказали в управлении.

23-летний подозреваемый задержан на месте происшествия. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим заболеванием.

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Мужчина задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что пассажир троллейбуса наказал безбилетника, напавшего на кондуктора, с помощью перцового баллончика и кулаков.

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