Житель Чебоксар напал с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии

На министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова напали с гаечным ключом прямо у Дома правительства региона. Злоумышленник задержан. Как сообщили в СУ СКР по республике, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

— Злоумышленник, недовольный одним из официально озвученных решений, принятых министром здравоохранения Чувашской Республики Владимиром Степановым, дождавшись, когда последний выйдет из здания Дома правительства Чувашской Республики, напал на него и нанёс не менее трёх ударов имевшимся при нём гаечным ключом, — рассказали в управлении.

23-летний подозреваемый задержан на месте происшествия. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим заболеванием.