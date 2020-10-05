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"Это не пукалка, от неё люди умирают". Врач с пистолетом напал на женщину с ребёнком в Петербурге — видео

Мужчина задержан полицией, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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Видео © 78.ru

В Курортном районе Санкт-Петербурга сотрудник медицинского учреждения набросился на женщину с ребёнком и угрожал им пистолетом. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился у супермаркета на Вокзальной улице в Зеленогорске.

В очереди к фруктовой палатке женщина сделала замечание мужчине, который близко к ней стоял и громко разговаривал по телефону. В ответ он нахамил, а после ещё одного замечания ударил женщину кулаком по голове. Всё это случилось на глазах у несовершеннолетнего ребёнка.

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Коллеги мужчины отмечают, что он был добрым и неконфликтным.

За девушку заступились окружающие, после чего нападавший достал из своего автомобиля Range Rover пистолет и стал угрожать им.

Это не пукалка, от неё люди умирают, — сказал он на видео, которое опубликовал портал 78.ru.

Кроме того, он попытался выхватить из рук женщины телефон, когда она снимала его хамское поведение.

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Мужчина заявил, что его возлюбленная якобы душит маленького ребёнка.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался 51-летний врач – анестезиолог-реаниматолог клинической больницы № 26 Владимир Брацлавский. При задержании у него был обнаружен травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Лайф сообщал, что пассажир троллейбуса наказал безбилетника, напавшего на кондуктора, с помощью перцового баллончика и кулаков.

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