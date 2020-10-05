Прямое попадание. Израиль вооружил Азербайджан аналогами российских комплексов "Искандер"

На долю этих ракет приходится значительная часть попаданий при обстрелах городов и деревень Нагорного Карабаха. При попадании такой ракеты в здание шансов выжить практически нет.

Откуда приехали ракеты?

Если внимательно изучить историю появления израильского оружия в Азербайджане, то можно обнаружить немало интересных подробностей. Один из самых главных секретов азербайджанских военных — появление оперативно-тактического комплекса LORA с ракетой, которую применяют не только по военным объектам, но и по мирному населению.

Про ракеты LORA почти сразу высказались американские военные эксперты. Например, The Drive пишет, что применение этого оружия значительно увеличит градус напряжения в регионе и появится риск расширения локальной войны до полноценного регионального конфликта. История с поставками комплекса LORA в Азербайджан получилась крайне необычной.

Разработанное ещё в начале нулевых компанией Israel Aerospace Industries оружие поначалу просто было никому не нужно. Одним из идейных вдохновителей проекта был бывший израильский премьер Ариэль Шарон, мечтавший вооружить страну уникальным оружием, способным достать любого противника. Но военные взглядов политического руководства Израиля не оценили, и в итоге ракеты LORA "завернули" ещё на этапе испытаний. На вооружение ЦАХАЛ эти ракеты так и не попали, но зато экспортный вариант оставили, как говорится, на всякий случай.

Деньги к деньгам, или При чём тут Белоруссия

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ведущего аналитического центра по конфликтам и вооружениям, в период с 2006 по 2019 год Израиль поставил Азербайджану вооружений на сумму около 825 миллионов долларов. Ракеты специального назначения LORA прибыли в Азербайджан в 2018 году и почти сразу были приняты на вооружение.

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В общую сумму включены не только беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы, сборка которых налажена в Азербайджане по лицензии, но и противотанковые ракеты, а также система ПВО и уже упомянутые ранее ракеты LORA. Исходя из объёма денег, потраченных на вооружения этого типа, можно сделать вывод, что закупка оперативно-тактических ракет обошлась Азербайджану минимум в 500 млн долларов. Кроме того, страна стала единственным зарубежным оператором таких ракет. Более состоятельные клиенты, например Индия и Турция, покупать эти ракеты отказались.

Любопытно и другое. Комплекс LORA мог использоваться азербайджанскими военными гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд, и далеко не всегда эти ракеты применялись по военным объектам. На видео, которое уже облетело все информационные агентства, запечатлён один из первых ударов с помощью этого комплекса. Военный эксперт и аспирант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Роберт Ли почти сразу предположил, что комплекс имеет израильское происхождение.

Другая любопытная деталь. Строительство воинской части для ОТРК LORA началось за год до официального принятия комплексов в состав вооружённых сил. Логично было бы предположить, что израильские ракеты должны были "поставить" на шасси какого-нибудь крупного военного грузовика, которые можно купить практически в любой стране мира.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев был сфотографирован на фоне... белорусских тягачей МАЗ, грузовую площадку которых венчали пусковые контейнеры с израильскими ракетами. Эти же автомобили при повторном изучении азербайджанской военной техники удалось найти и на кадрах применения беспилотников-камикадзе IAI Harop. Поставлялись ли эти машины специально под ракеты и беспилотники, неизвестно, однако такое совпадение заставляет задуматься, получали ли белорусские заводы техническое задание для производства спецверсий грузовиков или нет.

Стоимость одного комплекса LORA с ракетами, согласно зарубежным оценкам, могла составлять от 100 до 150 млн долларов. Кроме того, Азербайджан мог закупить до 50 подобных ракет по цене в полтора миллиона долларов за единицу. Этот контракт мог стать рядовым событием в оружейном экспорте, если бы не одно маленькое событие. Испытания ракеты LORA (а если быть точным, то просто стрельбу по мишени) Израиль провёл в июне 2020 года — аккурат за пару месяцев до начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Цель стрельбы скрывать не стали: "демонстрация возможностей комплекса потенциальным клиентам".

Бывший командир ракетного полка ВС СССР в Афганистане Валентин Золотарёв пояснил, что демонстрация технологий никогда не бывает лишней и почти всегда подбирается под происходящие события.

Израиль добился существенного прогресса в создании ракетного вооружения. Комплекс LORA — это дальность действия 350 километров и 400 килограммов боевой части. Такой ракетой можно разрушить хорошо укреплённое здание. Есть ещё проникающая боевая часть в 600 килограммов. Ею можно уничтожать заглублённые объекты, в том числе и военные. Демонстрация готовности оружия к применению была выбрана вполне удачно, но и без израильской ракеты там есть чем воевать. Советские комплексы "Точка" и даже "Эльбрус" в некоторых количествах у обеих сторон имеются. Если начнутся обмены ударами, мало не покажется Валентин Золотарёв бывший командир ракетного полка ВС СССР в Афганистане

Третья мировая?

Любопытно, что, несмотря на регулярное обострение конфликта, подобные комплексы не применяются армянскими военными. Помимо советских ракетных комплексов "Точка" и "Эльбрус", устаревших морально и технически, но способных причинять колоссальный ущерб противнику, в распоряжении Минобороны Армении есть и комплексы "Искандер-Э". Их дальность значительно меньше, чем у общевойсковых, поставленных российским военным, но боевая часть, двигатель и схема вывода на траекторию не менялись, и в случае применения этих систем в ответ на обстрелы со стороны Азербайджана все выбранные цели будут поражены.

Азербайджанские военные активно используют израильский комплекс LORA для обстрела Нагорного Карабаха. Например, именно этой ракетой азербайджанские военные попытались уничтожить мост через реку Акари, соединяющий горные районы Карабаха и Армению. Однако блок наведения израильской ракеты дал сбой и вместо точного попадания по середине проезжей части ракета "ушла" по касательной, уничтожив лишь часть боковой секции. В этот момент по мосту из зоны конфликта выезжали мирные жители, и лишь чудом никто из них не погиб.

Интересно, что точный расход ракет LORA за весь период обострения конфликта в Нагорном Карабахе на данный момент неизвестен. Азербайджан хранит молчание и не распространяется на тему первого в мире применения израильского ОТРК по гражданскому объекту. И, вероятно, не собирается делать этого в будущем. Однако характер разрушений городов как в Нагорном Карабахе, так и за его пределами говорит о том, что азербайджанские военные могли использовать для обстрела почти весь арсенал, включая израильские ракеты. В пользу этой версии говорит и другой факт.