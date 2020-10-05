В ожесточённом бою в Карабахе погиб известный армянский спортсмен

Многократный чемпион Армении по силовому триатлону, член национальной команды Татул Арутюнян погиб во время боевых действий в Нагорном Карабахе. О трагедии сообщила пресс-служба Федерации пауэрлифтинга страны. Отмечается, что спортсмен погиб в ходе ожесточённых боёв на территории непризнанной республики.
— Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Татула Арутюняна. Покойся с миром, герой, — говорится в фейсбуке организации.
Татул Арутюнян родился в 1987 году в Степанакерте. Он был членом сборной Армении по силовому троеборью и многократным чемпионом Армении. Спортсмен дважды выигрывал чемпионат Европы и серебряную медаль на чемпионате мира.
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в использовании запрещённого оружияКроме того, представитель НКР обвинил Баку в привлечении к военным действиям наёмных террористов.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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