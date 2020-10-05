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В ожесточённом бою в Карабахе погиб известный армянский спортсмен

Чемпион Армении по пауэрлифтингу Татул Арутюнян родился в 1987 году в Степанакерте.

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Татул Арутюнян. Фото © Facebook / Armenian Powerlifting Federation

Многократный чемпион Армении по силовому триатлону, член национальной команды Татул Арутюнян погиб во время боевых действий в Нагорном Карабахе. О трагедии сообщила пресс-служба Федерации пауэрлифтинга страны. Отмечается, что спортсмен погиб в ходе ожесточённых боёв на территории непризнанной республики.

Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Татула Арутюняна. Покойся с миром, герой,говорится в фейсбуке организации.

Татул Арутюнян родился в 1987 году в Степанакерте. Он был членом сборной Армении по силовому троеборью и многократным чемпионом Армении. Спортсмен дважды выигрывал чемпионат Европы и серебряную медаль на чемпионате мира.

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в использовании запрещённого оружия

Кроме того, представитель НКР обвинил Баку в привлечении к военным действиям наёмных террористов.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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