В ожесточённом бою в Карабахе погиб известный армянский спортсмен

Многократный чемпион Армении по силовому триатлону, член национальной команды Татул Арутюнян погиб во время боевых действий в Нагорном Карабахе. О трагедии сообщила пресс-служба Федерации пауэрлифтинга страны. Отмечается, что спортсмен погиб в ходе ожесточённых боёв на территории непризнанной республики.

— Федерация выражает глубокие соболезнования семье и родным Татула Арутюняна. Покойся с миром, герой, — говорится в фейсбуке организации.

Татул Арутюнян родился в 1987 году в Степанакерте. Он был членом сборной Армении по силовому троеборью и многократным чемпионом Армении. Спортсмен дважды выигрывал чемпионат Европы и серебряную медаль на чемпионате мира.