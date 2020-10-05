Мы в гости к вам. В соцсетях появилось видео с сирийскими боевиками, которых привезли для войны в Нагорном Карабахе

В социальной сети Facebook появились первые доказательства переброски сирийских боевиков для участия в боевых действиях за Нагорный Карабах. На опубликованном видео хорошо видны несколько мужчин в форме Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, которые в действительности, скорее всего, имеют отношение к террористическим организациям Ближнего Востока.

Мужчины среднего возраста стоят на фоне пикапов с пулемётами ДШК, очень похожими на технику, которую использовали не только в Сирии, но и во время совместных военных учений Турции и Азербайджана незадолго до эскалации конфликта. Люди, одетые в форменную одежду, хвастаются бородами, разговаривают и поют песни на арабском. Перевод и расшифровка разговора мужчин на видео не оставляют сомнений в том, что люди в форме Вооружённых сил Азербайджана прибыли из-за рубежа. Известно и примерное происхождение — по данным лингвистов и специалистов по диалектам, эти люди ранее могли проживать на севере Сирии, в провинции Алеппо.

На камеру неизвестные люди, которые облачены в разгрузочные системы, обычно используемые турецкими военными, призывают приезжать своих "друзей и братьев", отмечая, что там, где они находятся, ведутся "игры с Арменией", а затем передают привет народам, проживающим далеко от Армении и Азербайджана.

Фото © Скриншот из видео © facebook / Զինվոր ջան

"Мы скоро откроем пограничный пункт для продуктов и товаров из Армении. Приветствуем всех жителей Ливии! Ливийский народ, пусть прибывают ребята из Ливии сюда. Здесь всё хорошо! Играем с Арменией!", — говорят люди на видео.

Источники в Сирии сообщают, что люди в форме, говорящие по-арабски, это сирийцы, которые, скорее всего, воевали не только внутри страны, но и побывали в Северной Африке. Из охваченной войной Ливии эти люди могли прибыть в Турцию, а оттуда их могли перебросить в Азербайджан. Такой маршрут, по данным источников, хорошо знаком спецслужбам страны. Говоря о пограничном пункте, люди в форме, вероятно, имеют в виду "коридор" для контрабанды, хорошо знакомый военным специалистам ещё по Сирии. Такие "зоны доставки" были широко распространены на севере Сирии, в провинции Идлиб, и по таким "артериям" поддерживаемые Турцией вооружённые формирования получали продовольствие, лекарства и оружие.

Фото © Скриншот из видео © Facebook / Զինվոր ջան

При детальном изучении особенностей ролика прослеживается связь погранвойск Азербайджана и боевиков, прибывших из Сирии. Люди в форме, которые, вне всякого сомнения, помимо желания заработать обладают и ценным боевым опытом, записали видео на территории части погранотряда в Горадизе, Азербайджан. В комментариях к видео указывается, что ролик мог быть записан непосредственно на территории воинской части. В доказательство собственного предположения прикладывается и сравнительный анализ построек, размещённых в непосредственной близости от места съёмки.

Фото © RAZM.INFO