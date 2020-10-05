"Стала похожа на ведьму". Доцент-расчленитель Соколов рассказал подробности убийства аспирантки

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов заявил, что в день смерти девушки они сильно поругались, хотя он и так был в состоянии стресса якобы из-за нападок на него в Интернете со стороны троллей. Поэтому, как развивались события в момент преступления, он помнит смутно. Соколов заявил следствию, что действительно выстрелил возлюбленной в голову. Но, по его словам, он не планировал причинять ей вреда и даже стрелять, а за ружьё взялся, чтобы "успокоить её" во время ссоры.

— Она стала похожа на ведьму. Волосы растрепались. Чтобы успокоить, стал снимать её на телефон. Она ушла. Меня трясло, я сел за компьютер, хотел успокоиться. Через 40 минут она ворвалась в комнату с шарфом и ножом, начала резать шарф со словами, что "ненавидит всё, что со мной связано". Ко мне пришла идиотская идея, хотел выстрелить, чтобы звук выстрела её успокоил. Но она бросилась с ножом. Я поднял руку и выстрелил в её сторону. Стрелять не собирался, но попал в голову. Очнулся от ощущения холода. Обнаружил себя у реки и подумал, что я чудовище, — говорится в материалах психолого-психиатрической экспертизы, которые озвучил на сегодняшнем судебном заседании адвокат историка.

Сторона защиты также заявила ходатайство о привлечении в качестве свидетелей экспертов-психиатров, которые дали бы новую оценку действиям доцента. По мнению защиты, хотя психолого-психиатрическая экспертиза признала Соколова вменяемым, факт "случайности" первого выстрела, который к тому же не стал для Ещенко смертельным, мог сыграть ключевую роль в определении виновности Соколова.

Суд принял ходатайство, следующее судебное заседание должно пройти 12 октября.