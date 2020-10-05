"Стала похожа на ведьму". Доцент-расчленитель Соколов рассказал подробности убийства аспирантки

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историк Олег Соколов заявил, что в день смерти девушки они сильно поругались, хотя он и так был в состоянии стресса якобы из-за нападок на него в Интернете со стороны троллей. Поэтому, как развивались события в момент преступления, он помнит смутно. Соколов заявил следствию, что действительно выстрелил возлюбленной в голову. Но, по его словам, он не планировал причинять ей вреда и даже стрелять, а за ружьё взялся, чтобы "успокоить её" во время ссоры.
— Она стала похожа на ведьму. Волосы растрепались. Чтобы успокоить, стал снимать её на телефон. Она ушла. Меня трясло, я сел за компьютер, хотел успокоиться. Через 40 минут она ворвалась в комнату с шарфом и ножом, начала резать шарф со словами, что "ненавидит всё, что со мной связано". Ко мне пришла идиотская идея, хотел выстрелить, чтобы звук выстрела её успокоил. Но она бросилась с ножом. Я поднял руку и выстрелил в её сторону. Стрелять не собирался, но попал в голову. Очнулся от ощущения холода. Обнаружил себя у реки и подумал, что я чудовище, — говорится в материалах психолого-психиатрической экспертизы, которые озвучил на сегодняшнем судебном заседании адвокат историка.
Сторона защиты также заявила ходатайство о привлечении в качестве свидетелей экспертов-психиатров, которые дали бы новую оценку действиям доцента. По мнению защиты, хотя психолого-психиатрическая экспертиза признала Соколова вменяемым, факт "случайности" первого выстрела, который к тому же не стал для Ещенко смертельным, мог сыграть ключевую роль в определении виновности Соколова.
Суд принял ходатайство, следующее судебное заседание должно пройти 12 октября.
"Я была идиотка". Бывшая пассия доцента Соколова рассказала, как он чуть не забил её до смерти за 11 лет до ЕщенкоИнцидент с экс-возлюбленной историка произошёл 9 ноября 2008 года, а нашумевшее убийство аспирантки — 8 ноября 2019 года.
Как сообщал Лайф, бывший доцент СПбГУ, историк Олег Соколов убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в ноябре прошлого года. Полиция задержала Соколова на следующий день, когда он пытался избавиться от расчленённого тела девушки в реке. Весной СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.
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