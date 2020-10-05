В реанимацию переведены двое школьников, потерявших сознание на линейке в Великих Луках

Двое из тринадцати учеников великолукской школы, которые были экстренно госпитализированы прямо с линейки, переведены в реанимацию. Такие данные привела председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

— Двое детей находятся в реанимационной палате, их состояние — средней тяжести. В состоянии средней тяжести также находится ещё одна девочка. Десять ребят чувствуют себя удовлетворительно, — сказала она.

Отмечается, что точный диагноз школьников пока не известен. Обстоятельства происшествия выясняют разные ведомства, в том числе прокуратура и СУ СКР по Псковской области.