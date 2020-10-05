В реанимацию переведены двое школьников, потерявших сознание на линейке в Великих Луках

Двое из тринадцати учеников великолукской школы, которые были экстренно госпитализированы прямо с линейки, переведены в реанимацию. Такие данные привела председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
— Двое детей находятся в реанимационной палате, их состояние — средней тяжести. В состоянии средней тяжести также находится ещё одна девочка. Десять ребят чувствуют себя удовлетворительно, — сказала она.
Были зелёные и бледные. Очевидица рассказала о массовой госпитализации школьников в Великих ЛукахДругих детей отпускали из больницы, чтобы освободить места.
Отмечается, что точный диагноз школьников пока не известен. Обстоятельства происшествия выясняют разные ведомства, в том числе прокуратура и СУ СКР по Псковской области.
Как сообщал Лайф, в Великих Луках сразу 13 учеников разных классов неожиданно потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7. Учеников оперативно доставили в Великолукскую детскую городскую больницу.
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