"Максимально чётко". Пилоты Ми-8 рассказали о работе в новом фильме Кристофера Нолана

Режиссёр Кристофер Нолан осенью представил свой новый фильм, который называется "Довод". Практически всё в этом боевике снималось вживую. Задействовали даже вертолёт Ми-8. Его пилоты были из европейского подразделения российской компании UTair, сообщает телеканал "360".
— В нашу задачу входило подлететь к специально арендованной и оборудованной яхте, высадить актёров и сразу же улететь... Всё было максимально чётко и продуманно, все мелочи учтены, — рассказал один из них и добавил, что было всего три дубля, если не считать пробного прогона сцены.
Корейский "зомбивирус" добрался до российских кинотеатров. Что общего у "Поезда в Пусан — 2" и "Форсажа"Российские кинотеатры постепенно выходят из анабиоза. А прокатчики после многочисленных пертурбаций, похоже, определились с окончательными датами больших премьер. "Довод" Кристофера Нолана, "Мулан" от Disney, кинокомикс Marvel "Новые мутанты" — всё это выйдет в сентябре. А что зрелищного можно посмотреть уже сейчас? Первой картинкой с претензией на звание блокбастера в российском прокате стал "Поезд в Пусан — 2: Полуостров". Лайф посмотрел новинку и рассказывает, на что похож фильм и кому его стоит посмотреть в кинотеатре.
Напомним, что в конце сентября на выходных художественный фильм "Стрельцов" возглавил кинопрокат России и СНГ. Вторую строчку рейтинга занял как раз научно-фантастический боевик "Довод" режиссёра и сценариста Кристофера Нолана.
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