"Максимально чётко". Пилоты Ми-8 рассказали о работе в новом фильме Кристофера Нолана

Корейский "зомбивирус" добрался до российских кинотеатров. Что общего у "Поезда в Пусан — 2" и "Форсажа" Российские кинотеатры постепенно выходят из анабиоза. А прокатчики после многочисленных пертурбаций, похоже, определились с окончательными датами больших премьер. "Довод" Кристофера Нолана, "Мулан" от Disney, кинокомикс Marvel "Новые мутанты" — всё это выйдет в сентябре. А что зрелищного можно посмотреть уже сейчас? Первой картинкой с претензией на звание блокбастера в российском прокате стал "Поезд в Пусан — 2: Полуостров". Лайф посмотрел новинку и рассказывает, на что похож фильм и кому его стоит посмотреть в кинотеатре.