Настя Задорожная вышла замуж за любимого, в существование которого не верили даже фанаты

Российская певица и актриса Настя Задорожная удивила поклонников, приоткрыв тайну над своей личной жизнью. Девушка рассекретила своего возлюбленного и призналась, что несколько дней назад тайно вышла за него замуж.

Как пишет портал "Дни.ру", пара отказалась от традиционной свадьбы. Со статусом мужа и жены Настя и Владимир решили поздравить друг друга необычным способом — они сделали татуировки в виде автографов друг друга. У певицы наколка появилась на безымянном пальце, у её избранника — на запястье.