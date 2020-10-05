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Настя Задорожная вышла замуж за любимого, в существование которого не верили даже фанаты

Артистка ни разу не появлялась на публике с бойфрендом, поэтому его просто считали выдумкой.

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Российская певица и актриса Настя Задорожная удивила поклонников, приоткрыв тайну над своей личной жизнью. Девушка рассекретила своего возлюбленного и призналась, что несколько дней назад тайно вышла за него замуж.

Как пишет портал "Дни.ру", пара отказалась от традиционной свадьбы. Со статусом мужа и жены Настя и Владимир решили поздравить друг друга необычным способом — они сделали татуировки в виде автографов друг друга. У певицы наколка появилась на безымянном пальце, у её избранника — на запястье.

Ранее Лайф сообщал о замужестве другой россиянки, которая тоже держит свою личную жизнь в строжайшем секрете. Модель Наталья Водянова связала себя узами брака с французским миллиардером Антуаном Арно, с которым состоит в отношениях уже девять лет.

Настя Задорожная объявила о возобновлении карьеры певицы

Последний музыкальный альбом она выпустила в 2009 году, после чего выходили только одиночные треки.

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