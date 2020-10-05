Центральному детскому магазину пригрозили штрафом. Лайф выяснил, носят ли посетители маски и перчатки — видео

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Роспотребнадзор выявил нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Об этом сообщила замначальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков Ольга Куликова. Магазину грозит штраф.
— За выявленные правонарушения в отношении ответственных юридических лиц будут составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, — сказала Куликова.
Лайф побывал в магазине. Как выяснилось, там многие посетители свободно разгуливают без масок и перчаток.
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Ранее Роспотребнадзор призвал глав городов Подмосковья обеспечить соблюдение масочного режима. Об этом в ходе заседания Правительства Московской области заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Микаилова.
В России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. За всё время эпидемии в стране выявлено 1 225 889 носителей вируса. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339).
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