Центральному детскому магазину пригрозили штрафом. Лайф выяснил, носят ли посетители маски и перчатки — видео

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Роспотребнадзор выявил нарушения перчаточно-масочного режима в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве. Об этом сообщила замначальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков Ольга Куликова. Магазину грозит штраф.

— За выявленные правонарушения в отношении ответственных юридических лиц будут составлены протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штрафные санкции до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, — сказала Куликова.

Лайф побывал в магазине. Как выяснилось, там многие посетители свободно разгуливают без масок и перчаток.

Ранее Роспотребнадзор призвал глав городов Подмосковья обеспечить соблюдение масочного режима. Об этом в ходе заседания Правительства Московской области заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Микаилова.