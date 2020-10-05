Россиянам разъяснили, имеет ли право работодатель требовать справку о тесте на CoViD-19

У работодателей в России нет права требовать у сотрудников справки о том, прошли ли они тест на коронавирус, или о том, что его результат отрицательный. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве ответили на запрос главы Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. Он обнародовал ответ в своём Telegram-канале. В документе ведомство ссылается на Трудовой кодекс, где говорится, что работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Исключение — только те случаи, когда речь идёт о невозможности выполнения трудовой функции.

— Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется, — говорится в письме министерства.

Там добавили, что несколько иная ситуация с людьми, которые трудятся во вредных или опасных условиях, а также работающими в транспорте. Там работодатель вправе обладать информацией о состоянии здоровья работников.