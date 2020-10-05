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Россиянам разъяснили, имеет ли право работодатель требовать справку о тесте на CoViD-19

Оказалось, это зависит от сферы, в которой работает человек.

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Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

У работодателей в России нет права требовать у сотрудников справки о том, прошли ли они тест на коронавирус, или о том, что его результат отрицательный. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве ответили на запрос главы Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. Он обнародовал ответ в своём Telegram-канале. В документе ведомство ссылается на Трудовой кодекс, где говорится, что работодатель не вправе запрашивать информацию о состоянии здоровья работника. Исключение — только те случаи, когда речь идёт о невозможности выполнения трудовой функции.

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Нынешнюю ситуацию Александр Гинцбург называет обычной для вирусных болезней.

Таким образом, правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется, — говорится в письме министерства.

Там добавили, что несколько иная ситуация с людьми, которые трудятся во вредных или опасных условиях, а также работающими в транспорте. Там работодатель вправе обладать информацией о состоянии здоровья работников.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявили почти 11 тысяч новых случаев коронавируса. Это близко к весеннему рекорду.

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