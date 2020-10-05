Дети массово потеряли сознание на линейке в российской школе

В Великих Луках сразу 13 учеников разных классов неожиданно потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7. О случившемся сообщил руководитель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

— Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка, — приводятся его слова в официальном Telegram-канале региона.

Учеников оперативно доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, состояние остальных детей оценивается врачами как средней степени тяжести. После произошедшего в школу прибыла первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

По данным портала "Подъём", из Великолукской детской больницы стали выписывать других больных, чтобы освободить место для пострадавших школьников. Ребят доставили в отделение гастроэнтерологии и аллергологии. Предварительный диагноз учеников — отравление. Официальный канал Псковской области тем временем уточнил, что потеряли сознание только трое школьников, остальные десять жаловались на плохое самочувствие.