Дети массово потеряли сознание на линейке в российской школе

В Великих Луках сразу 13 учеников разных классов неожиданно потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7. О случившемся сообщил руководитель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
— Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка, — приводятся его слова в официальном Telegram-канале региона.
Учеников оперативно доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, состояние остальных детей оценивается врачами как средней степени тяжести. После произошедшего в школу прибыла первый заместитель губернатора Вера Емельянова.
По данным портала "Подъём", из Великолукской детской больницы стали выписывать других больных, чтобы освободить место для пострадавших школьников. Ребят доставили в отделение гастроэнтерологии и аллергологии. Предварительный диагноз учеников — отравление. Официальный канал Псковской области тем временем уточнил, что потеряли сознание только трое школьников, остальные десять жаловались на плохое самочувствие.
В Приамурье задержали депутата за стрельбу по школьникамПо словам местных жителей, это уже не первый подобный инцидент со стороны мужчины.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области школьникам раздали "коммунистическое" расписание с досадной ошибкой.
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