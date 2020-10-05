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Дети массово потеряли сознание на линейке в российской школе

Трое школьников находятся в тяжёлом состоянии.

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В Великих Луках сразу 13 учеников разных классов неожиданно потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7. О случившемся сообщил руководитель Комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка, — приводятся его слова в официальном Telegram-канале региона.

Учеников оперативно доставили в Великолукскую детскую городскую больницу. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, состояние остальных детей оценивается врачами как средней степени тяжести. После произошедшего в школу прибыла первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

По данным портала "Подъём", из Великолукской детской больницы стали выписывать других больных, чтобы освободить место для пострадавших школьников. Ребят доставили в отделение гастроэнтерологии и аллергологии. Предварительный диагноз учеников — отравление. Официальный канал Псковской области тем временем уточнил, что потеряли сознание только трое школьников, остальные десять жаловались на плохое самочувствие.

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По словам местных жителей, это уже не первый подобный инцидент со стороны мужчины.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области школьникам раздали "коммунистическое" расписание с досадной ошибкой.

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