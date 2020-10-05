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Этот сентябрь в России стал самым жарким за всю историю

Такая же ситуация на большей части Северного полушария.

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Фото © Pixabay

Сентябрь 2020 года побил показатели 2016 года и стал самым тёплым первым месяцем осени за всю историю метеонаблюдений на территории России. О новом температурном рекорде сообщает Гидрометцентр РФ.

На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым тёплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно тёплым считался сентябрь 2016 года, — уточнила метеослужба.

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Ночи станут по-осеннему холодными.

Средняя температура воздуха в прошлом месяце превысила норму не только в России, но и на большей части Северного полушария. Согласно данным синоптиков, самые большие аномалии наблюдались на севере Евразии — там температура превышала норму на пять-шесть градусов. От Новой Земли до Тикси столбики термометров превысили норму в среднем на четыре градуса.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщал, что на большей части европейской территории России ожидается аномально тёплая погода.

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