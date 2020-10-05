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Глава Дагестана Васильев ушёл в отставку

Врио главы региона назначен Сергей Меликов. Указ вступает в силу со дня подписания.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Глава государства назначил его своим советником. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Путин по видеосвязи заявил, что Васильев достойно исполнял свои обязанности и ему довелось работать в уникальном регионе.

 Хочу поблагодарить за работу, которую вы продолжали в Дагестане, по каждому направлению вы продвинулись вперёд, надеюсь, что людям это заметно, — сказал президент.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов. Он проходит обучение на четвёртом потоке так называемой школы губернаторов. Эта программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Путин принял отставку губернатора Белгородской области

У Евгения Савченко огромный опыт руководства регионом — впервые он занял этот пост ещё в 1993 году.

Напомним, Владимир Васильев возглавил регион в октябре 2017 года в качестве врио, а в сентябре 2018-го был избран главой Дагестана.

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