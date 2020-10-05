Были зелёные и бледные. Очевидица рассказала о массовой госпитализации школьников в Великих Луках

Ученики, потерявшие сознание на линейке в школе № 7 в Великих Луках, во время госпитализации были бледные и не могли нормально ходить. Подробности случившегося рассказала Лайфу жительница города.

— Я была в это время в нашей больнице, пришла на обследование, и начали привозить детей. Когда я их увидела, была в шоке: они были зеленоватого оттенка, бледные, к тому же и ходили шатаясь. Их начали размещать всех в третьем отделении. Люди, которые находились на дневном стационаре в этом отделении, отправились домой по указанию больницы, чтобы освободить места детям, — говорит Алёна.

Ситуацию с детьми взял на личный контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он написал в "Инстаграме", что желает школьникам скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения. Глава региона пообещал, что причины произошедшего будут установлены.

Администрация Великих Лук в свою очередь уточнила, что компетентные органы уже занялись выяснением обстоятельств ЧП. Глава города Николай Козловский выразил большую обеспокоенность произошедшим. Он подчеркнул, что мэрия находится на постоянной связи с медиками и родителями школьников. Чиновник назвал здоровье детей главным приоритетом и пообещал, что врачи сделают всё для их скорейшего выздоровления. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.