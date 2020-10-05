Глава Минприроды усомнился, что загрязнение на Камчатке было техногенным

Анализы показали, что в воде у восточного побережья Камчатки нет превышений концентрации нефтепродуктов. Об этом заявил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
— Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет. <...> Скорее всего, это не техногенного происхождения, — сказал министр.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
Он также признался, что не склонен считать случившееся катастрофой, потому что ни один человек не погиб.
— Я разговаривал с ребятами — восемь сёрферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится — это не такой сильный ожог, — полагает Кобылкин.
А вот губернатор Камчатки ранее заявил, что загрязнение акватории Тихого океана оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее.
Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных — рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.
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