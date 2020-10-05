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Глава Минприроды усомнился, что загрязнение на Камчатке было техногенным

Также Дмитрий Кобылкин не считает произошедшее катастрофой, потому что ни один человек не погиб.

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Фото © ТАСС / Стрельченко Анна

Анализы показали, что в воде у восточного побережья Камчатки нет превышений концентрации нефтепродуктов. Об этом заявил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет. <...> Скорее всего, это не техногенного происхождения, — сказал министр.

Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн

Тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.

Он также признался, что не склонен считать случившееся катастрофой, потому что ни один человек не погиб.

Я разговаривал с ребятами — восемь сёрферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится — это не такой сильный ожог, — полагает Кобылкин.

А вот губернатор Камчатки ранее заявил, что загрязнение акватории Тихого океана оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее.

Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных — рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

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