Глава Минприроды усомнился, что загрязнение на Камчатке было техногенным

Анализы показали, что в воде у восточного побережья Камчатки нет превышений концентрации нефтепродуктов. Об этом заявил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

— Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений ПДК по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет. <...> Скорее всего, это не техногенного происхождения, — сказал министр.

Он также признался, что не склонен считать случившееся катастрофой, потому что ни один человек не погиб.

— Я разговаривал с ребятами — восемь сёрферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится — это не такой сильный ожог, — полагает Кобылкин.

А вот губернатор Камчатки ранее заявил, что загрязнение акватории Тихого океана оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее.