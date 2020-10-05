Путин: Разговоры о полном закрытии школ несерьёзны

Президент РФ Владимир Путин назвал несерьёзными разговоры о полном закрытии школ или полном переходе на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом глава государства сказал на онлайн-встрече с учителями и студентами педагогических вузов.

— Разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционные форматы обучения являются несерьёзными. Потому что, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, непосредственное общение ученика и учителя — это то, что даёт высокое качество образования, — подчеркнул Путин.

Глава государства также поздравил педагогов с Днём учителя, отметив, что во все времена к представителям этой профессии в нашей стране относились с почтением. Он также обратился к студентам профильных вузов, призвав их приходить работать в школы.

Напомним, сегодня ряд СМИ сообщил, что школы в Москве якобы переведут на дистанционный режим обучения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Однако в Минпросвещения эту информацию опровергли.