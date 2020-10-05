"Играть в рулетку". Названы два варианта развития событий с CoViD-19 для каждого человека

Никому не удастся избежать инфицирования коронавирусом нового типа, поэтому возможных исходов у каждого человека есть два. Так считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
— Отсидеться, как говорится, не придётся. Поэтому выход: или же вакцинироваться, или играть в рулетку с данным заболеванием, которое, как мы знаем, уже более чем для миллиона жителей нашей планеты закончилось летально, — сказал академик в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Академик дал прогноз, когда в России прекратится рост заболеваемости коронавирусомНынешнюю ситуацию Александр Гинцбург называет обычной для вирусных болезней.
Глава центра имени Гамалеи прокомментировал результаты опроса, согласно которым прививку от коронавируса пока готовы получить лишь 23% взрослых россиян. Он напомнил, что всего месяц назад о такой готовности говорил только каждый десятый.
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В России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. Это близко к пиковому показателю весны, когда максимум было зафиксировано около 11,6 тысячи заболевших за сутки.
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