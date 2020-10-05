"Играть в рулетку". Названы два варианта развития событий с CoViD-19 для каждого человека

Никому не удастся избежать инфицирования коронавирусом нового типа, поэтому возможных исходов у каждого человека есть два. Так считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

— Отсидеться, как говорится, не придётся. Поэтому выход: или же вакцинироваться, или играть в рулетку с данным заболеванием, которое, как мы знаем, уже более чем для миллиона жителей нашей планеты закончилось летально, — сказал академик в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Глава центра имени Гамалеи прокомментировал результаты опроса, согласно которым прививку от коронавируса пока готовы получить лишь 23% взрослых россиян. Он напомнил, что всего месяц назад о такой готовности говорил только каждый десятый.