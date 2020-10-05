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"Играть в рулетку". Названы два варианта развития событий с CoViD-19 для каждого человека

Учёный отметил, что в России растёт количество граждан, которые готовы пройти вакцинацию.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr

Никому не удастся избежать инфицирования коронавирусом нового типа, поэтому возможных исходов у каждого человека есть два. Так считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Отсидеться, как говорится, не придётся. Поэтому выход: или же вакцинироваться, или играть в рулетку с данным заболеванием, которое, как мы знаем, уже более чем для миллиона жителей нашей планеты закончилось летально, — сказал академик в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Академик дал прогноз, когда в России прекратится рост заболеваемости коронавирусом

Нынешнюю ситуацию Александр Гинцбург называет обычной для вирусных болезней.

Глава центра имени Гамалеи прокомментировал результаты опроса, согласно которым прививку от коронавируса пока готовы получить лишь 23% взрослых россиян. Он напомнил, что всего месяц назад о такой готовности говорил только каждый десятый.

В России за минувшие сутки выявлено ещё 10 888 случаев коронавируса. Это близко к пиковому показателю весны, когда максимум было зафиксировано около 11,6 тысячи заболевших за сутки.

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