Обследование пациентов на CoViD-19 оказалось полезно и для выявления рака

Злокачественные опухоли лёгких часто начинаются бессимптомно, что делает сложным их выявление на ранних стадиях заболевания. Обследование пациентов на коронавирус с помощью компьютерной томографии позволяет диагностировать рак в самом начале. Об этом рассказал главный торакальный хирург города Вадим Пищик.

— Мы надеемся, что такое поголовное обследование пациентов на CoViD, которое сейчас производится в виде КТ, позволит — и уже позволяет — выявлять ранние стадии опухолей, — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".