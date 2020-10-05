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Обследование пациентов на CoViD-19 оказалось полезно и для выявления рака

Причём речь идёт о ранних стадиях развития онкологического заболевания.

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Фото © Pixabay

Злокачественные опухоли лёгких часто начинаются бессимптомно, что делает сложным их выявление на ранних стадиях заболевания. Обследование пациентов на коронавирус с помощью компьютерной томографии позволяет диагностировать рак в самом начале. Об этом рассказал главный торакальный хирург города Вадим Пищик.

Мы надеемся, что такое поголовное обследование пациентов на CoViD, которое сейчас производится в виде КТ, позволит — и уже позволяет — выявлять ранние стадии опухолей, — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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Для профилактики заболеваний следует выполнять обычную ежедневную процедуру.

Ранее хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал о простом способе предотвращения рака.

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