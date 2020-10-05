Медведь растерзал работника цирка в Москве

Медведь напал на мужчину, который опрометчиво зашёл к нему в вольер. Всё случилось в цирке на проспекте Вернадского в Москве.
По данным источника Лайфа, рабочий по уходу за животными вошёл к хищнику без сопровождения дрессировщика. Животное набросилось на него. Вытащили мужчину уже с тяжёлыми травмами. Экстренно отвезли в больницу, поместили в палату шоковой терапии. Однако жизнь его врачи спасти не смогли.
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На место происшествия выехали следователи и полиция.
Ранее в подмосковном Реутове в цирке шапито медведь напал на дрессировщика и его 12-летнего сына.
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