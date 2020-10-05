Построен, чтобы спасать жизни. Фоторепортаж Лайфа из вновь открытого в Москве коронавирусного госпиталя

Рентген, переносные аппараты УЗИ, переносные лаборатории для проведения анализов на месте — всё это есть в госпитале для больных коронавирусом, вновь открывшемся в московском парке "Сокольники". Лайф побывал в медицинском учреждении, где в скором времени начнут принимать первых пациентов.

— Построен в апреле за 35 дней. Внедрены системы специальной очистки воздуха, была поставлена кислородная станция, здесь имеется всё. Каждому пациенту выдаётся браслет с данными, который сканирует медсестра и видит все его характеристики: температуру и т.д. И видит шкалу, которая цветом показывает тяжесть заболевания пациента, — рассказал Лайфу главный врач ГКБ им. Иноземцева Александр Митичкин.

В новом центре каждый пациент получит гигиенический набор. В его состав входят: беруши, зубная щётка, набор для бритья, салфетки влажные, сухие, шоколадки, зубная паста, зубная щётка.