"Переводится как "щит". Молодая жена Петросяна объяснила выбор имени для сына

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала более откровенна с подписчиками и ответила на один из самых популярных вопросов, почему они с мужем назвали сына Ваганом. По словам 31-летней мамы, на выбор повлияло не только то, что так звали отца юмориста, но и значение имени.

— С армянского оно переводится как "щит" (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упёртого и настойчивого, но тот, с кем всегда можно договориться, — цитирует её портал "Дни.ру".

Брухунова также выразила надежду, что малыш вырастет похожим на своего дедушку, в честь которого его назвали.