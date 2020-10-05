"Переводится как "щит". Молодая жена Петросяна объяснила выбор имени для сына

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала более откровенна с подписчиками и ответила на один из самых популярных вопросов, почему они с мужем назвали сына Ваганом. По словам 31-летней мамы, на выбор повлияло не только то, что так звали отца юмориста, но и значение имени.
— С армянского оно переводится как "щит" (под защитой). Сегодня я вижу, что мы выбрали самое правильное и сильное имя для мальчика. Настоящий мужчина, без капризов, день которого начинается с обезоруживающей улыбки, упёртого и настойчивого, но тот, с кем всегда можно договориться, — цитирует её портал "Дни.ру".
Брухунова также выразила надежду, что малыш вырастет похожим на своего дедушку, в честь которого его назвали.
"Богатые дедульки часто так делают". Психолог предсказала итог отношений Петросяна с молодой женойОна уверена, что в будущем пострадает и новорождённый сын пары.
Напомним, Петросян развёлся с Еленой Степаненко после более чем 30 лет брака. Юмористы официально расторгли брак в 2018 году. Процесс раздела имущества бывших супругов до сих пор продолжается в суде. Позднее артист женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, и она родила ему ребёнка. Пара настойчиво отрицала все слухи, но в своё 75-летие Петросян наконец показал фото с маленьким сыном.
Комментариев: 0