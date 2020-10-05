Greenpeace обнаружила огромные пятна неизвестного происхождения у берегов Камчатки — фото

Активисты экологической организации Greenpeace нашли у берегов Камчатки нескольких пятен неизвестного происхождения. По словам экозащитников, одно из пятен движется к югу полуострова, в сторону Южно-камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки".

— В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная, — заявил руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.

Исследования проводились к югу от Петропавловска-Камчатского. Активисты осмотрели бухты Вилючинская, Спасения, Безымянную и другие.

Яблоков добавил, что в одной из локаций найдены мёртвые животные. Само же пятно, которое простирается не только на поверхности, но ещё и на глубине, движется вдоль побережья.

Ранее губернатор Камчатки ранее заявил, что загрязнение акватории Тихого океана оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее.