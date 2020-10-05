Greenpeace обнаружила огромные пятна неизвестного происхождения у берегов Камчатки — фото

Активисты экологической организации Greenpeace нашли у берегов Камчатки нескольких пятен неизвестного происхождения. По словам экозащитников, одно из пятен движется к югу полуострова, в сторону Южно-камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки".
— В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная, — заявил руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.
Исследования проводились к югу от Петропавловска-Камчатского. Активисты осмотрели бухты Вилючинская, Спасения, Безымянную и другие.
Яблоков добавил, что в одной из локаций найдены мёртвые животные. Само же пятно, которое простирается не только на поверхности, но ещё и на глубине, движется вдоль побережья.
На Камчатке составят карту загрязнённых бухтЭтим займутся волонтёры. Пока причина ЧП не определена, работа будет вестись в масках и перчатках.
Ранее губернатор Камчатки ранее заявил, что загрязнение акватории Тихого океана оказалось масштабнее, чем предполагалось ранее.
Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных — рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.
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