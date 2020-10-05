Вырвали гидронасосы. В Белоруссии поймали митингующих, сломавших водомёт

Воскресная протестная акция не прошла даром для тех, кто сломал водомёт во время митинга. МВД Белоруссии сообщило о задержании тех, кто в этом участвовал.
По данным ведомства, двое молодых людей координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. Потом они повредили водомёт. Один вырвал гидронасосы, а другой забросал спецтехнику камнями. Мало того, задержаны ещё двое митинговавших, которые заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Был с ними и третий, но его пока не нашли.
— Сейчас молодые люди в ИВС (изолятор временного содержания. — Прим. Лайфа). В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, — заявили в ведомстве.
В Белоруссии назвали число задержанных на воскресных протестахСреди них член Координационного совета и 16 журналистов.
Отмечается, что некоторые задержанные были активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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