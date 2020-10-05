Вырвали гидронасосы. В Белоруссии поймали митингующих, сломавших водомёт

Воскресная протестная акция не прошла даром для тех, кто сломал водомёт во время митинга. МВД Белоруссии сообщило о задержании тех, кто в этом участвовал.

По данным ведомства, двое молодых людей координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. Потом они повредили водомёт. Один вырвал гидронасосы, а другой забросал спецтехнику камнями. Мало того, задержаны ещё двое митинговавших, которые заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Был с ними и третий, но его пока не нашли.

— Сейчас молодые люди в ИВС (изолятор временного содержания. — Прим. Лайфа). В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что некоторые задержанные были активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске.