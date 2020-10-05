Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Вырвали гидронасосы. В Белоруссии поймали митингующих, сломавших водомёт

Пока одни вытаскивали детали, другой забрасывал машину камнями.

556

Воскресная протестная акция не прошла даром для тех, кто сломал водомёт во время митинга. МВД Белоруссии сообщило о задержании тех, кто в этом участвовал.

По данным ведомства, двое молодых людей координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. Потом они повредили водомёт. Один вырвал гидронасосы, а другой забросал спецтехнику камнями. Мало того, задержаны ещё двое митинговавших, которые заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Был с ними и третий, но его пока не нашли.

Сейчас молодые люди в ИВС (изолятор временного содержания. — Прим. Лайфа). В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, — заявили в ведомстве.

В Белоруссии назвали число задержанных на воскресных протестах

Среди них член Координационного совета и 16 журналистов.

Отмечается, что некоторые задержанные были активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

Выбор редакции

Гостелеканалы Белоруссии дали новые названия Украине, Польше и Литве

сегодня в 03:15

В Киргизии митингующие пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ — видео

сегодня в 15:24

Премьер Армении призвал недавно демобилизованных мужчин прибыть в военкоматы

сегодня в 16:52

При жёстком разгоне митинга в Киргизии ранено несколько человек — видео

сегодня в 16:10

Наташа Королёва впервые высказалась об измене Тарзана, объяснив, почему она всё простила

сегодня в 16:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.