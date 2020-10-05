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Гостелеканалы Белоруссии дали новые названия Украине, Польше и Литве

Вероятнее всего, это реакция на непризнание Александра Лукашенко законным президентом.

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Кадр видео YouTube / CTVBY

Государственные телеканалы Белоруссии дали новое название Украине и стали обозначать страну как "бывшую УССР". Такая запись появилась в новостном сюжете телеканала СТВ.

Новые названия также появились у Польши и Литвы — первую стали обозначать как "бывшую Польскую Народную Республику", а вторую — как "бывшую Советскую Республику Литва".

Кадр видео YouTube / CTVBYКадр видео YouTube / CTVBY

Кадр видео YouTube / CTVBY

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На Украине отказались указывать должность Лукашенко в официальных обращениях к Белоруссии

Ранее Киев не признал его законным лидером республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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