Гостелеканалы Белоруссии дали новые названия Украине, Польше и Литве

Государственные телеканалы Белоруссии дали новое название Украине и стали обозначать страну как "бывшую УССР". Такая запись появилась в новостном сюжете телеканала СТВ .

Новые названия также появились у Польши и Литвы — первую стали обозначать как "бывшую Польскую Народную Республику", а вторую — как "бывшую Советскую Республику Литва".

На Украине отказались указывать должность Лукашенко в официальных обращениях к Белоруссии Ранее Киев не признал его законным лидером республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.