В Белоруссии назвали число задержанных на воскресных протестах

В ходе акций протеста оппозиции, прошедших в воскресенье в Белоруссии, задержали 211 человек. Об этом на своём сайте сообщает незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
Среди них оказалась член основного состава Координационного совета Ольга Шпарага и 16 журналистов. Многих отпустили сразу после проверки документов, включая корреспондента "Сильных новостей" и главного редактора издания "Бинокль" Ксению Петрович. Под стражей на данный момент остаются пятеро.
В Минске против митингующих применили водомёты. Один им удалось прогнать — видеоНа этот раз оппозиция посвятила марш политзаключённым.
Самое большое число задержанных оказалось в Минске. Также протестные акции и задержания прошли в Бресте, Гродно, Солигорске, Бобруйске, Витебске и Могилёве.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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