В Белоруссии назвали число задержанных на воскресных протестах

В ходе акций протеста оппозиции, прошедших в воскресенье в Белоруссии, задержали 211 человек. Об этом на своём сайте сообщает незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

Среди них оказалась член основного состава Координационного совета Ольга Шпарага и 16 журналистов. Многих отпустили сразу после проверки документов, включая корреспондента "Сильных новостей" и главного редактора издания "Бинокль" Ксению Петрович. Под стражей на данный момент остаются пятеро.

Самое большое число задержанных оказалось в Минске. Также протестные акции и задержания прошли в Бресте, Гродно, Солигорске, Бобруйске, Витебске и Могилёве.