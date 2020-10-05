Премьер Армении призвал недавно демобилизованных мужчин прибыть в военкоматы

Мы в гости к вам. В соцсетях появилось видео с сирийскими боевиками, которых привезли для войны в Нагорном Карабахе В социальной сети Facebook появились первые доказательства переброски сирийских боевиков для участия в боевых действиях за Нагорный Карабах. На опубликованном видео хорошо видны несколько мужчин в форме Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, которые в действительности, скорее всего, имеют отношение к террористическим организациям Ближнего Востока.