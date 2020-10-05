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Премьер Армении призвал недавно демобилизованных мужчин прибыть в военкоматы

Как уточнил Никол Пашинян, на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе сложилась тяжёлая ситуация.

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Армянские добровольцы перед отправкой в Нагорный Карабах. Фото © ТАСС / EPA / MELIK BAGHDASARYAN

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал демобилизованных год назад военнослужащих вновь вступить в ряды армии на фоне роста эскалации в Нагорном Карабахе.

На некоторых участках Армия обороны Карабаха уверенно контролирует ситуацию, на некоторых участках ситуация очень тяжёлая. Я не скрываю. <...> Наше законодательство не позволяет мобилизовать их даже в военное время, но я призываю вас мобилизоваться. <...> Знайте, это борьба за право жизни. В противном случае мы будем подвергнуты геноциду, — заявил Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Мы в гости к вам. В соцсетях появилось видео с сирийскими боевиками, которых привезли для войны в Нагорном Карабахе

В социальной сети Facebook появились первые доказательства переброски сирийских боевиков для участия в боевых действиях за Нагорный Карабах. На опубликованном видео хорошо видны несколько мужчин в форме Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, которые в действительности, скорее всего, имеют отношение к террористическим организациям Ближнего Востока.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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