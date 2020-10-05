Таинственный спутник пропавшей в Крыму студентки назначил встречу её семье

Крымские следователи уже неделю пытаются установить обстоятельства загадочного исчезновения 20-летней студентки Лилии Бирулиной, которая пропала во время прогулки на катере с 40-летним бизнесменом. Свет на историю может пролить только Пётр, но его роль в пропаже девушки до сих пор не ясна. Об этом рассказала бывшая одноклассница девушки Елизавета.

– Вроде как этот Пётр дал показания, что они катались с ней, она прыгнула и не выплыла. Он её поискал, не нашёл, и всё. Потом он вроде как отказался от своих показаний, нанял адвоката. Должен был быть полиграф, насколько я знаю, он его не прошёл, в плане — не стали брать показания, — объяснила она в беседе с телеканалом "360".

Фото © Instagram / liliya_brrr

Затем оказалось, что таинственный спутник не может внести ясность в историю с исчезновением 20-летней подруги. Согласно его версии, 29 сентября они с Лилией вышли на прогулку на катере из бухты Круглая и попали в шторм. Далее, по словам мужчины, девушка утонула у него на глазах, а он вплавь доплыл до берега, бросив судно.

При этом родные и друзья Лилии мало что знали о её новом знакомом. По их словам, они были знакомы примерно полтора месяца, но студентка его никому не успела представить. После исчезновения девушки он, по словам представителя семьи Бирулиных, долго и категорично отказывался от встречи с родными Лилии. Однако огласка в СМИ заставила его передумать. Он позвонил семье подруги и назначил дату встречи. Родственник девушки надеются, что она будет не напрасной.

Приметы пропавшей девушки: блондинка с серыми глазами, рост около 170 сантиметров, спортивное телосложение, из особых примет – шрам на колене и бусинка-пирсинг на шее. По факту исчезновения Лилии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".