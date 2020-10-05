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Двадцать ударов ножом. Выживший полицейский рассказал о жутком нападении на него с коллегой

А началось всё со звонка в полицию — мужчина утверждал, что его жена душит ребёнка.

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Фото © Freepik

В Сыктывкаре пришёл в себя полицейский, который выжил после жуткой резни — на него и его коллегу набросился местный житель. Лайф узнал, какие показания дал выживший сотрудник МВД. Его напарник погиб.

Полицейский сообщил следователям, что они отправились на вызов. Мужчина позвонил в дежурную часть и заявил, что его жена душит ребёнка. На месте стало понятно — проблема в самом заявителе. Он явно был пьян и, вероятно, решил оговорить супругу. Сотрудники ППС приняли решение увести из квартиры его жену, тёщу и двух маленьких детей.

Оставшись с ним наедине, полицейские обратили внимание на оружейный сейф. Попросили предъявить документы на оружие. Хозяин дома выполнил просьбу. Зарегистрированное на него гладкоствольное ружьё хранилось в соответствии с законом. Внезапно мужчина достал перцовый баллончик и распылил газ в глаза правоохранителям. Одновременно с этим схватил нож и начал наносить им удары полицейским.

Сержант Пальшин получил 13 колото-резаных ран грудной клетки и скончался на месте. Его коллега получил семь аналогичных ранений в туловище, остался жив, но оказывать сопротивление преступнику уже не мог. Впрочем, согласно показаниям Высочанского, мужчина не стал добивать его. А вместо этого покончил с собой. Позднее рядом с телом преступника был найден табельный пистолет лейтенанта.

Лайф узнал, из-за чего начался конфликт в Сыктывкаре. Дебошир сам вызвал полицейских, на которых потом напал

Мужчина заявил, что его возлюбленная якобы душит маленького ребёнка.

Ранее Лайф сообщал, что в квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тело зверски убитой женщины.

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