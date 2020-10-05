Напавший с пистолетом на женщину врач уволился и лёг в больницу. Уверяет, что просто испугался

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Врач-реаниматолог, который ударил женщину в магазине, а затем угрожал травматическим пистолетом, уволился и лёг в больницу. Скандальный инцидент случился ранее у супермаркета на Вокзальной улице в Зеленогорске.

По данным источника Лайфа, сотрудникам правоохранительных органов пришлось выслушать две диаметрально противоположные версии случившегося. По версии женщины, перепалка началась, когда она сделала замечание за то, что тот громко говорит по телефону у кассы и мешает ей совершать покупки. Мужчина пришёл в ярость и ударил её кулаком в голову. Тут пришёл её муж, хулиган убежал, но вскоре вернулся с пистолетом и начал угрожать. Утихомирился, только когда его стали снимать на видео.

По версии же вооружённого мужчины, он после перепалки женщину не бил, а случайно задел. А за пистолет (к слову, травматический) взялся, потому что испугался её крупного мужа. Даже не целился ни в кого. Дождался, когда уедут, и тоже отправился домой.

Как бы то ни было, семейная пара после инцидента обратилась в полицию. Они побывали в травмпункте, где зафиксировали факт травмы у женщины. Прокуратура теперь ходатайствует об аресте буйного реаниматолога. К слову, мужчина в больнице больше не работает. Оказалось, что он лишился работы якобы за день до этого (в больнице уверяют, что на момент инцидента он уже к ним никакого отношения не имел). Любитель оружия теперь в медучреждении в качестве пациента. У него поднялось давление. У палаты выставлен пост охраны.