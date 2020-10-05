Эколог назвал ещё одну возможную причину гибели животных у берегов Камчатки

Гибель морских обитателей у берегов Камчатки вследствие загрязнения воды могла произойти из-за разгерметизации ёмкостей затонувших судов. Об этом заявил председатель организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин.
— Металлолома там скопилось очень много, порядка 150 судов. Железо заржавело и прохудилось. Не исключено, что где-то начали течь баки, — приводят его слова "Известия".
Виноват человек или природа? Эксперт разбирает версии загрязнения воды и массовой гибели животных на КамчаткеВласти региона называют среди причин произошедшего деятельность человека, природные явления или сейсмическую активность. А вот что говорит собеседница Лайфа.
Нагибин отметил, что вопрос о подъёме судов поднимался неоднократно, так как они несут в себе большую экологическую опасность.
Также эколог не исключил, что причиной загрязнения стала расконсервация полигона Козельский с хранящимися там пестицидами. Эта версия уже озвучивалась ранее.
Лайф нашёл танкеры, проходившие рядом с местом катастрофы на Камчатке. Ещё одна версия — утечка с полигоновВ ближайшие часы центры токсикологии, химии и биологии в Москве должны получить первые результаты экспертиз по биологическим образцам, доставленным самолётом с места экологической катастрофы на Камчатке. Экспертиза покажет, чем была отравлена морская фауна в Авачинской бухте. Лайф собрал возможные версии происхождения яда, убившего морских обитателей.
— Он был создан у подножия вулкана Козельский в 70-х годах. Там складывали химию, используемые в сельском хозяйстве пестициды. В 2010 году часть химикатов была вывезена в Новосибирск, на этом меры рекультивации закончились, — пояснил он.
Из-за повышенной сейсмической активности в регионе все находящиеся там химикаты могли в какой-то момент привести к катастрофе. Возможно, они просочились в океан от подземного толчка.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных — рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.
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