Эколог назвал ещё одну возможную причину гибели животных у берегов Камчатки

Гибель морских обитателей у берегов Камчатки вследствие загрязнения воды могла произойти из-за разгерметизации ёмкостей затонувших судов. Об этом заявил председатель организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин.

— Металлолома там скопилось очень много, порядка 150 судов. Железо заржавело и прохудилось. Не исключено, что где-то начали течь баки, — приводят его слова "Известия".

Нагибин отметил, что вопрос о подъёме судов поднимался неоднократно, так как они несут в себе большую экологическую опасность.

Также эколог не исключил, что причиной загрязнения стала расконсервация полигона Козельский с хранящимися там пестицидами. Эта версия уже озвучивалась ранее.

— Он был создан у подножия вулкана Козельский в 70-х годах. Там складывали химию, используемые в сельском хозяйстве пестициды. В 2010 году часть химикатов была вывезена в Новосибирск, на этом меры рекультивации закончились, — пояснил он.

Из-за повышенной сейсмической активности в регионе все находящиеся там химикаты могли в какой-то момент привести к катастрофе. Возможно, они просочились в океан от подземного толчка.